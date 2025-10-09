OEA despliega misión de observación electoral en Bolivia para la segunda vuelta del 19 de octubre

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició este jueves su despliegue en Bolivia, de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo 19 de octubre.

La misión está encabezada por Juan Fernando Cristo, exministro del Interior de Colombia, y cuenta con 83 especialistas y observadores de 19 países, quienes estarán presentes en los 9 departamentos del país y en 4 ciudades del exterior.

El equipo de la OEA observará aspectos clave como la organización electoral, el uso de tecnología, justicia electoral y situaciones de violencia. También sostendrá reuniones con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), gobierno, candidaturas, actores políticos, sociedad civil y representantes internacionales.

La Misión reiteró que garantizar un proceso electoral ordenado es responsabilidad compartida entre todos los poderes del Estado, los binomios presidenciales y demás actores políticos.

Tras el balotaje, la MOE/OEA emitirá un nuevo Informe Preliminar con observaciones y recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de futuros procesos electorales.

En su anterior informe, tras los comicios de agosto, la Misión destacó el compromiso del TSE y el profesionalismo de su personal técnico en la organización del proceso.

Esta es la vigésimo cuarta vez que la OEA despliega una misión de observación en Bolivia. Su labor es posible gracias al apoyo financiero de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú.

