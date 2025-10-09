Tuto Quiroga confirma su participación al debate presidencial convocado por el TSE

El frente político Libre confirmó oficialmente la participación de su candidato presidencial, el ingeniero Jorge “Tuto” Quiroga, en el debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), previsto para el domingo 12 de octubre en la ciudad de La Paz.

Mediante una nota enviada al presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel, y firmada por Rodrigo Antonio López, delegado político de Libre, la organización comunicó su aceptación a la invitación cursada por el Órgano Electoral a través de la nota TSE-PRES-UPRI N° 960/2025.

“Nos permitimos confirmar la presencia de nuestro candidato a la Presidencia, Ing. Jorge Tuto Quiroga, al debate organizado por el Órgano Electoral que se llevará a cabo este día domingo 12 de octubre en la ciudad de La Paz”, señala el documento.

El frente aprovechó la ocasión para expresar su respeto institucional hacia las autoridades electorales y reiterar su compromiso con la democracia y el intercambio de ideas en un espacio plural.

El domingo 12 de octubre, desde las 21:00 los candidatos Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano y Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre se enfrentarán en un debate decisivo de cara a la segunda vuelta presidencial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), organizador de este evento, confirmó que habrá más tiempo para las respuestas y una mayor participación de los moderadores, garantizando un debate dinámico y enriquecedor.

Mire la nota enviada al TSE:

