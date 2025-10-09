TEMAS DE HOY:
Candidatos cara a cara: no te pierdas el debate presidencial este domingo por Red Uno

El evento será transmitido en vivo por Red Uno desde las 21:00 horas, con más tiempo para respuestas y moderadores de gran experiencia. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/10/2025 10:49

Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, candidatos a la presidencia
Bolivia

El domingo 12 de octubre, los candidatos Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano y Jorge “Tuto” Quiroga de la Alianza Libre se enfrentarán en un debate decisivo de cara a la segunda vuelta presidencial.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), organizador de este evento, confirmó que habrá más tiempo para las respuestas y una mayor participación de los moderadores, garantizando un debate dinámico y enriquecedor.

La discusión girará en torno a temas clave como la crisis económica, la política hidrocarburífera, la minería y el medioambiente.

Todo esto podrás seguirlo en vivo por las pantallas y plataformas digitales de Red Uno, desde las 21:00 horas.

Los votantes esperan conocer con claridad las propuestas de ambos candidatos y evaluar sus capacidades para liderar el país en un contexto de retos sociales y económicos.

