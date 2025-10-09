Comisión de Constitución tratará este viernes proyecto de ley para cesar a vocales del TSE

La Comisión de Constitución del Senado, sesionará este viernes de manera virtual para tratar el proyecto de ley 307/2024-2025, presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas (MAS), que propone la suspensión temporal de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La sesión la estamos convocando para el día de mañana, viernes. Algunos senadores ya han retornado a sus regiones, pero lo vamos a hacer virtual. Acabo de hablar con los senadores Santiago Ticona (CC) y Luis Adolfo Flores (MAS-evista), y están plenamente de acuerdo”, informó en conferencia de prensa la senadora Patricia Arce, presidenta de la comisión.

El proyecto, presentado en septiembre por Vargas, plantea suspender las funciones de los vocales titulares y suplentes del TSE designados el 19 de diciembre de 2019, y en su disposición transitoria prorroga el mandato constitucional 2020–2025 hasta la posesión de nuevas autoridades, lo que implicaría extender el mandato del actual Gobierno y de la Asamblea Legislativa más allá de los plazos previstos por la Constitución.

La propuesta generó fuertes cuestionamientos de diversas instituciones del Estado, incluido el presidente Luis Arce, quien advirtió que la aprobación de la norma representaría “un golpe a la democracia”. Ante las críticas, Vargas solicitó el 23 de septiembre la devolución de su proyecto de ley, que había sido remitido a las comisiones de Justicia Plural y Constitución.

Mientras la Comisión de Justicia, presidida por Miguel Rejas, devolvió el documento sin observaciones, la Comisión de Constitución continuó con su tratamiento.

El pasado miércoles, Vargas intentó incluir su proyecto en el orden del día del Senado, argumentando que ya había vencido el plazo de 15 días para que la Comisión de Constitución emita su informe. Sin embargo, la senadora Arce aclaró que el plazo vence este jueves 9 de octubre, ya que el documento fue recibido el 18 de septiembre, y que además solicitó una ampliación del tiempo para emitir su informe final.

Finalmente, Vargas retiró su pedido para modificar el orden del día, mientras desde el Ejecutivo se reiteró la alerta sobre la intención de interferir en el proceso electoral y truncar el balotaje entre los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre).

Con información de ABI.

