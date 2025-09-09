Controlan el incendio en Tolata tras intensa jornada de trabajo de bomberos y voluntarios

Tras más de 24 horas de intensa lucha contra el fuego, el incendio forestal que azotó el municipio de Tolata y se propagó desde Sacaba está prácticamente controlado en Cochabamba. Las autoridades de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, junto a bomberos voluntarios, SAR FAB, GEOS, Sar- Bolivia y unidades militares, realizaron un despliegue masivo para sofocar las llamas.

Desde el centro de monitoreo de la UGR, el incendio inició en la zona de Belén Pampa, en Lava Lava, en el municipio de Sacaba, y debido a las ráfagas de viento avanzó hacia Tolata. Las condiciones nocturnas del lunes dificultaron el combate inicial, obligando a replegar a parte del personal.

“Hoy ingresamos nuevamente con todas las instituciones en coordinación con el gobierno municipal y el nivel central del Estado para controlar definitivamente el incendio”, indicó el responsable de la UGR.

Desde el lugar se reportó que la zona afectada corresponde principalmente a pastizales y arbustos secos, por lo que, afortunadamente, no se registraron viviendas en peligro. Sin embargo, el acceso difícil obligó a las brigadas a trasladar agua a pie durante hasta tres horas para alcanzar los focos activos.

Actualmente, se realizan trabajos de enfriamiento para evitar que los vientos reactiven las llamas. A las 9:30, las autoridades ofrecerán una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre el trabajo realizado y la evaluación final del área afectada.

El esfuerzo coordinado de bomberos, Defensa Civil y unidades de primera respuesta ha logrado contener un incendio que, pese a su magnitud, no dejó víctimas ni daños a infraestructura habitacional, marcando un precedente positivo en la gestión de emergencias en el departamento.

