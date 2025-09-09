“¡Me robaron el auto!” Un delincuente se llevó el vehículo estacionado del sector de Coña Coña

En un nuevo episodio de inseguridad, un vehículo fue robado a plena luz del día en la zona de Coña Coña en Cochabamba. El hecho ocurrió el pasado viernes 5 de septiembre, alrededor de las 18:30, mientras el propietario había dejado su motorizado estacionado a un costado de la vía.

Todo quedó registrado en cámaras de vigilancia, que muestran cómo el delincuente aprovecha la ausencia del conductor para llevarse el auto. En nuestra unidad móvil, conversamos con Miguel Ángel, propietario del vehículo, quien relató la frustrante experiencia de intentar recuperar su motorizado.

“Salí del trabajo y me percato que ya no estaba mi vehículo. Hasta el momento la policía no ha realizado acciones concretas. Estoy pidiendo a la población que ayude compartiendo cualquier información que pueda llevar a encontrar mi auto, que es mi herramienta de trabajo y con la que mantengo a mi familia”, afirmó.

Según relató, tras percatarse del robo se dirigió a la EPI de Coña Coña para denunciar el hecho, pero fue derivado a Diprove, sin recibir información clara sobre el procedimiento. Finalmente, pudo presentar la denuncia esa misma noche, proporcionando detalles y evidencia como recibos de combustible y grabaciones de cámaras.

Miguel Ángel señaló que el delincuente tuvo que cargar combustible, por lo que solicita a los encargados del surtidor cercano que compartan imágenes que ayuden a identificar a los responsables.

El vehículo robado es una pieza clave para su trabajo, y la víctima hace un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades para agilizar la investigación. La placa del motorizado es 1640GXX.

Estaremos atentos a los avances de este caso y a las acciones que realicen las autoridades para dar con los delincuentes y recuperar el vehículo.

