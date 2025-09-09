[Imágenes fuertes] Una mujer perdió la vida a manos de su expareja en su negocio

La noche del viernes 29 de agosto, un brutal crimen sacudió a la comunidad de Chepén (Perú) cuando Maribel Lozano Ortiz, de 57 años, fue asesinada presuntamente por su expareja, identificado como Segundo Abramonte Calderón, de 60 años, en el interior de su tienda ubicada en la cuadra 14 de la Av. Ezequiel González Cáceda.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos sostuvieron una fuerte discusión antes de que el hombre atacara a la víctima, asfixiándola hasta causarle la muerte. Cámaras de seguridad del local registraron el momento del ataque, lo que permitió a las autoridades confirmar la autoría material del crimen.

La pareja había terminado su relación hace casi dos años y tenía dos hijos en común. Según versiones recogidas por la policía, Abramonte Calderón visitaba con frecuencia a Lozano Ortiz, aunque no se habían reportado denuncias previas por violencia.

El hallazgo del cuerpo ocurrió la madrugada del sábado, luego de que un familiar revisara las imágenes de seguridad del negocio y alertara a la policía. Personal del Departamento de Investigación Criminal de Chepén y del Ministerio Público se desplazó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo a la morgue del Hospital de Chepén para la necropsia de ley.

El crimen ha causado profunda indignación y pesar en la población de Chepén. Los restos de Maribel Lozano Ortiz fueron llevados a su vivienda en la calle La Esperanza, donde familiares y vecinos le dieron el último adiós.

Imágenes sensibles:

