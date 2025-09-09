VIDEO: Un hombre muere corneado durante las fiestas de Ubrique en España

Un vecino de Ubrique falleció este domingo tras ser corneado por un toro durante las tradicionales fiestas del Toro del Gayumbo, un evento taurino muy esperado en la localidad. El Ayuntamiento de Ubrique (España) ha decretado un día de luto oficial en memoria de la víctima.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:45 horas durante la suelta del segundo astado en la calle San Ignacio. Según informes de Emergencias 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía, un testigo alertó inmediatamente a los servicios de emergencia.

En el lugar intervinieron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), quienes certificaron la muerte del hombre en el centro de salud y dieron inicio al protocolo judicial correspondiente.

El gobierno municipal expresó en sus redes sociales su “profundo pesar” por el suceso y trasladó su “más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida”. Además, se decidió suspender los fuegos artificiales previstos para la noche del domingo y que las banderas de los edificios públicos ondeen a media asta en señal de duelo.

El Ayuntamiento de Ubrique solicitó comprensión y colaboración a vecinos y visitantes, recordando que “la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto”, y destacó que “Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles y hoy, más que nunca, debemos demostrarlo”.

Imágenes sensibles:

