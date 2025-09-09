Megaoperativo en el Trópico: Seis detenidos y laboratorios clandestinos desmantelados en Entre Ríos

En un contundente golpe al narcotráfico, el Ministerio Público y la Policía Boliviana concluyeron una serie de allanamientos en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, con resultados significativos.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que de las 15 órdenes de allanamiento ejecutadas, cinco resultaron positivas. En estos operativos se encontraron sustancias controladas, precursores químicos, moldes para fabricar ladrillos de droga, combustible acopiado ilegalmente y hasta un arma de fuego en un puesto móvil de control.

El saldo es contundente: seis personas aprehendidas —cinco varones, entre ellos cuatro menores de edad, y una mujer— además del secuestro de inmuebles, vehículos y materiales utilizados para la producción y encapsulamiento de pasta base. Llama la atención que un grupo familiar, liderado por el padre e involucrando a sus hijos, operaba en la comercialización de estas sustancias ilícitas.

La Defensoría de la Niñez tuvo que intervenir para garantizar los derechos de los menores implicados, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades individuales.

Tejerina remarcó que estos operativos continuarán en la región para enviar un mensaje contundente al crimen organizado: “El Ministerio Público y la Policía estamos presentes en el Trópico de Cochabamba. Vamos a actuar con transparencia y firmeza para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley”.

