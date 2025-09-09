Megaoperativo en el Trópico de Cochabamba: Hallan químicos y combustible en Entre Ríos

En un segundo allanamiento realizado en el municipio de Entre Ríos en el Trópico de Cochabamba, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en coordinación con la Policía y la Fiscalía, encontraron una gran cantidad de insumos presuntamente destinados a la elaboración de droga.

El operativo, ejecutado bajo orden judicial, se desarrolló en una vivienda donde la propietaria inicialmente se negó a permitir el ingreso de las autoridades. Sin embargo, al concretarse la intervención, se descubrió un acopio ilegal de combustible, ácido sulfúrico y otros químicos esenciales para la producción de cocaína.

Lo más alarmante fue el hallazgo de más de 20 moldes para dar forma a los denominados “ladrillos” de droga, evidencia clave para la investigación. La dueña del inmueble fue aprehendida y trasladada a celdas policiales, a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, confirmó que estos operativos continuarán en la región.

“Lo importante es mandar un mensaje claro al crimen organizado. La presencia del Ministerio Público y la Policía boliviana en el Trópico es permanente, y seguiremos con operativos sorpresa”, advirtió la autoridad.

Las investigaciones apuntan a que la zona sigue siendo un punto estratégico para actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, por lo que las autoridades reforzarán los controles en los próximos días.

