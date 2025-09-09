Noche de pasión termina en pánico: pareja asaltada al intentar disfrutar un momento íntimo (Video)

Lo que comenzó como una noche de pasión para una pareja brasileña casi se convierte en tragedia. Al ingresar a un motel en Río de Janeiro, los enamorados fueron sorprendidos por delincuentes que los esperaban para asaltarlos.

Según fuentes policiales, los ladrones, armados y decididos, interceptaron a la pareja en la entrada del establecimiento. “Fue aterrador, no sabíamos qué hacer, solo queríamos salir de allí con vida”, relató la víctima, visiblemente afectada por el susto.

El asalto dejó no solo el temor en los presentes, sino también un recordatorio de los riesgos que acechan incluso en momentos de intimidad. Los delincuentes lograron huir con pertenencias de valor, mientras la policía inició un operativo de búsqueda en los alrededores del motel.

La pareja, aún consternada, espera que las autoridades den con los responsables y hace un llamado a la prevención: “Nunca imaginamos que algo así nos pasaría”.

