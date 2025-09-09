Feriado del 14 de septiembre se trasladaría al lunes en Cochabamba

Cochabamba se prepara para celebrar su aniversario, el feriado del 14 de septiembre, en honor a la gesta libertaria de 1810, se trasladará al lunes 15, según confirmó la Dirección Departamental de Trabajo.

La decisión se ampara en el Decreto Supremo 2750, artículo 3, que establece que cuando un feriado coincide con domingo, este debe trasladarse al día hábil siguiente, es decir, el lunes.

“Efectivamente, el feriado del 14 pasa al lunes 15 de septiembre, tal como lo señala la normativa vigente”, explicó la directora departamental de Trabajo, Lorena Rosas.

Sin embargo, aclaró que en las próximas horas se emitirá el comunicado oficial desde la Dirección General de Trabajo. “En caso de incumplimiento por parte de las empresas, la Jefatura Departamental está facultada para realizar las notificaciones y garantizar el derecho al feriado”, advirtió Rosas.

Con esta determinación, Cochabamba podrá disfrutar de un fin de semana largo, conmemorando su aniversario y fomentando el descanso laboral y familiar.

