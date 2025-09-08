Cochabamba a la expectativa: ¿Se trasladará el feriado del 14 de septiembre al lunes?

A pocos días del 14 de septiembre, fecha en la que Cochabamba celebra su aniversario cívico, persiste la incertidumbre sobre si el feriado departamental —que este año cae en domingo— será trasladado al lunes 15.

En la Dirección Departamental de Trabajo confirmaron que hasta el momento no existe ningún comunicado oficial del Ministerio de Trabajo sobre la disposición que regirá este año.

“Estamos a la espera de la instrucción oficial. Por ahora, no hay resolución alguna que disponga el traslado del feriado. Todo dependerá de lo que el Ministerio determine en las próximas horas”, señalaron desde la institución.

La falta de un pronunciamiento oficial mantiene en vilo a trabajadores y empresas que buscan planificar con anticipación sus actividades. Si bien en años anteriores, cuando el feriado coincidía con un fin de semana, en algunos casos se lo trasladó al lunes, la decisión final corresponde al Ministerio de Trabajo, que podría emitir el comunicado en cualquier momento.

Con la cuenta regresiva hacia el aniversario cochabambino, la población espera una pronta definición para saber si disfrutará de un feriado extendido o si las celebraciones quedarán limitadas al domingo.

