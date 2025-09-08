Un 'clic' que cambió una vida: Madre e hijo se reencuentran gracias a una publicación en Instagram

Lo que parecía ser una publicación más en redes sociales terminó convirtiéndose en un milagro para una madre en la India. En el estado de Uttar Pradesh, una mujer de 77 años, Rasuma Bano, pudo reencontrarse con su hijo desaparecido después de años de angustia y desesperanza, todo gracias a un video publicado por un policía en su cuenta personal de Instagram.

El protagonista de esta historia es el oficial Ashwani Malik, jefe de policía y figura conocida en redes por sus acciones solidarias. Con más de 4.5 millones de seguidores, Malik suele compartir videos donde brinda comida y ayuda a personas en situación de calle. Sin embargo, lo que comenzó como una acción altruista terminó uniendo a una familia que llevaba años rota por la distancia y el desconocimiento del paradero de uno de sus miembros.

Todo ocurrió el 3 de septiembre, cuando un hombre que vive en Mumbai se encontró con la publicación del oficial Malik. Para su sorpresa, entre las imágenes de personas vulnerables reconoció a su propio tío, quien llevaba años desaparecido. De inmediato se puso en contacto con el jefe policial y, en cuestión de minutos, organizó una videollamada para confirmar lo impensado: en la pantalla, Rasuma Bano no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo con vida después de tanto tiempo.

“Había perdido la esperanza”, dijo la mujer, conmovida, mientras abrazaba a su hijo en un encuentro que quedará grabado para siempre en la memoria de todos.

El caso rápidamente se volvió viral en India y alrededor del mundo. No era la primera vez que una publicación de Malik cambiaba vidas: según Times of India, es la quinta ocasión en que sus videos logran reunir a familias separadas por las circunstancias de la vida.

El oficial agradeció a los internautas por compartir masivamente sus contenidos: “Gracias a ustedes, estas historias llegan lejos y podemos dar esperanza a quienes la habían perdido”, escribió en redes.

Para miles de personas, Ashwani Malik representa hoy la cara más humana de la autoridad, la de un servidor público que entendió que las redes sociales pueden ser mucho más que información y entretenimiento; pueden ser la herramienta que devuelva la fe en los milagros cotidianos.

