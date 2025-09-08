TEMAS DE HOY:
Imágenes fuertes: Asesinan a un padre y empresario mientras dejaba a sus hijas en la escuela

Dos hombres a bordo de una motocicleta roja, vestidos con uniformes oscuros, se acercaron al automóvil y le quitaron la vida.

Ligia Portillo

08/09/2025 10:54

Asesinan a un padre y empresario mientras dejaba a sus hijas en la escuela. Foto: Captura de pantalla
Un empresario de 41 años fue asesinado a tiros frente a una escuela mientras dejaba a sus hijas en clases la mañana del viernes (5 de septiembre). La víctima, Estevão Neves Pinto, propietario de una tienda de repuestos para motocicletas, recibió un disparo en la nuca que le costó la vida al instante.

Las imágenes muestran el momento en que Neves Pinto, se despedía de sus hijas y les entregaba los implementos para la escuela, el hecho ocurrió frente a las menores, que presenciaron como su padre perdió la vida.

Según informó la Policía Militar, el crimen ocurrió cuando Estevão bajaba de su vehículo. Dos hombres a bordo de una motocicleta roja, vestidos con uniformes oscuros, se acercaron al automóvil. Uno de ellos descendió y disparó contra la víctima antes de huir por la BR-316 con dirección a Belém.

El ataque generó alarma inmediata en la escuela, que suspendió las clases tras el incidente. La Policía Militar acordonó la zona y confirmó el homicidio en el lugar. Además, se recopilaron imágenes preliminares de las cámaras de seguridad de la escuela, que fueron enviadas al Centro de Operaciones Integradas (NIOP) para su análisis.

El caso ha conmocionado a la comunidad local, mientras las autoridades investigan el móvil del asesinato y buscan a los responsables.

 

