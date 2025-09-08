Furia vecinal en San Carlos: Pareja acusada de intento de secuestro casi es linchada en Santa Cruz

Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron en el barrio Bolívar de Santa Fe, municipio de San Carlos, Santa Cruz, cuando vecinos denunciaron un presunto intento de secuestro de una menor. Un hombre y una mujer, señalados como sospechosos, fueron retenidos por la enfurecida multitud que, en cuestión de minutos, pasó de la indignación al intento de linchamiento.

Según testigos, el hombre fue brutalmente golpeado y hasta desnudado en plena vía pública, mientras los vecinos exigían justicia inmediata. La mujer, también agredida, quedó rodeada por decenas de personas que amenazaban con hacer justicia por mano propia.

La Policía llegó al lugar para controlar la situación, pero por varios momentos los uniformados estuvieron a punto de ser rebasados por la turba enfurecida. Con gran dificultad, lograron llevar a la pareja hasta la estación policial, donde posteriormente los vecinos se concentraron en vigilia exigiendo que no sean liberados.

“La gente estaba fuera de sí, si no llegaba la Policía esto hubiera terminado en tragedia”, relató uno de los vecinos.

La menor se encuentra a salvo, y las autoridades ya investigan los hechos para esclarecer si se trató de un intento real de secuestro o de un malentendido que desató la furia colectiva.

