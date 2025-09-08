¡Chocó y escapó! Vehículo en exceso de velocidad colisionó y dejó un herido en San Aurelio

El hecho ocurrió la noche del domingo en la zona San Aurelio. Testigos aseguran que el vehículo blanco circulaba a gran velocidad y, tras chocar a otro motorizado, el conductor y su acompañante huyeron del lugar pese a la presencia policial y de ambulancias.
08/09/2025 7:17
Escuchar esta nota
La noche del domingo, entre el 4to y 5to anillo de la zona San Aurelio, se registró un aparatoso accidente de tránsito que dejó una persona afectada y un conductor prófugo.
De acuerdo con las versiones de testigos, un vehículo blanco que circulaba a gran velocidad perdió el control e impactó violentamente contra otro motorizado. Lo alarmante es que, tras el choque, el conductor y su acompañante —presuntamente en estado de ebriedad— abandonaron la escena, dejando al afectado en plena vía pública.
“Venimos al llamado de la persona afectada que fue colisionada por el presunto conductor y acompañante en estado de ebriedad. Al ver la presencia de las ambulancias, se dieron a la fuga”, informó un efectivo policial que acudió al lugar.
La Policía inició un operativo para dar con el paradero del vehículo responsable y de los ocupantes que huyeron, mientras la víctima recibió atención médica de emergencia.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
14:30
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
14:30