¡Chocó y escapó! Vehículo en exceso de velocidad colisionó y dejó un herido en San Aurelio

La noche del domingo, entre el 4to y 5to anillo de la zona San Aurelio, se registró un aparatoso accidente de tránsito que dejó una persona afectada y un conductor prófugo.

De acuerdo con las versiones de testigos, un vehículo blanco que circulaba a gran velocidad perdió el control e impactó violentamente contra otro motorizado. Lo alarmante es que, tras el choque, el conductor y su acompañante —presuntamente en estado de ebriedad— abandonaron la escena, dejando al afectado en plena vía pública.

“Venimos al llamado de la persona afectada que fue colisionada por el presunto conductor y acompañante en estado de ebriedad. Al ver la presencia de las ambulancias, se dieron a la fuga”, informó un efectivo policial que acudió al lugar.

La Policía inició un operativo para dar con el paradero del vehículo responsable y de los ocupantes que huyeron, mientras la víctima recibió atención médica de emergencia.

