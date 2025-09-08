¡No les gustó perder! Violencia en el fútbol, jugadores agreden a rivales tras derrota (Video)

La tranquilidad de las canchas de FutCenter Terranova se rompió el pasado sábado cuando un partido de la liga sabatina terminó en una escena de violencia inesperada. Tras perder el encuentro, los jugadores del equipo “Newcastle” reaccionaron con una agresión brutal hacia sus rivales, dejando consternados a los presentes.

Testigos del incidente relataron que la pelea comenzó inmediatamente después del pitazo final, cuando los ánimos estaban tensos por la derrota. Algunos jugadores recibieron golpes, mientras que otros lograron escapar de la trifulca con heridas menores. La rápida intervención de organizadores y asistentes impidió que la situación escalara aún más.

El hecho ha generado alarma entre los organizadores de la liga amateur, quienes aseguraron que se investigará a fondo el comportamiento de los implicados y se aplicarán sanciones severas para evitar que la violencia vuelva a irrumpir en un espacio pensado para el deporte y la recreación.

“Esto no puede volver a suceder, nuestras ligas son para divertirse y practicar deporte, no para agredirse”, expresó un representante del FutCenter Terranova.

Autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial, pero se espera que el incidente sirva como advertencia para reforzar la seguridad y disciplina en los torneos amateurs de la ciudad.

Imágenes insólitas:

