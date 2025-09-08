¡De terror! Dos adolescentes logran escapar de intento de secuestro en México (Video)

Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que dos jóvenes de aproximadamente 15 años lograron escapar de un intento de secuestro frente a una vivienda en el Fraccionamiento Ojocaliente, en Aguascalientes (México).

Según se observa en las imágenes, las adolescentes estaban sentadas en la banqueta cuando un automóvil se acercó a gran velocidad. Varios sujetos descendieron con actitud violenta, aparentemente con la intención de someterlas.

Sin embargo, las jóvenes reaccionaron rápidamente, corrieron y lograron ponerse a salvo entre gritos de auxilio, frustrando la acción de los delincuentes, quienes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El suceso generó alarma entre los vecinos, quienes señalaron la facilidad con la que vehículos y personas ajenas pueden ingresar al fraccionamiento, especialmente durante la noche. Los habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona y prevenir futuros ataques.

El video del intento de secuestro se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios alertaron sobre la presencia de posibles grupos delictivos en el área.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes confirmó que abrió una carpeta de investigación de oficio para esclarecer los hechos e indagar posibles vínculos con delitos de trata de personas.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play