(VIDEO) ¡El final que nadie esperaba! Un teléfono cae desde un avión

Un insólito episodio sorprendió a propios y extraños cuando un paracaidista perdió su teléfono celular mientras volaba a nada menos que 1.500 metros de altura. Lo que parecía un adiós definitivo al dispositivo terminó con un giro inesperado, el aparato fue encontrado intacto y funcionando.

El protagonista del curioso hecho relató con emoción cómo vivió la experiencia: “Se nos acaba de caer el móvil mientras íbamos en paracaídas y aquí estamos buscándolo. Ha caído en medio de un campo y ahora estamos recorriendo todo para encontrarlo. Tuve que pulsar el botón de reproducir sonido para ubicarlo… ¡y de pronto lo vimos! Estaba impecable. No me lo puedo creer, ha caído desde 5.000 pies de altura. Increíble”, contó entre risas y asombro.

El hallazgo se dio gracias a la función de rastreo del teléfono y al sonido que emitía para facilitar su ubicación. Tras caminar por un pastizal, finalmente lo encontraron sin un solo rasguño, como si nada hubiera pasado.

Lo que pudo haber sido una pérdida costosa y frustrante terminó siendo una anécdota digna de contar. Y, por supuesto, dejó a más de uno pensando en la resistencia de ese teléfono… ¡cayó del cielo y sobrevivió para contarlo!

Mira el video:

