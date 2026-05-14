Ministerio de Educación convoca al Magisterio rural a diálogo este viernes en Santa Cruz

El Ministerio de Educación confirmó una invitación oficial dirigida a la dirigencia del Magisterio rural para participar en una reunión de diálogo programada para este viernes 15 de mayo en la ciudad de Santa Cruz.

La convocatoria fue difundida mediante un comunicado a la ciudadanía, donde la cartera de Estado reafirma su disposición de mantener espacios de concertación para atender las demandas del sector educativo.

“Con el propósito de garantizar el bienestar y el acceso a la educación de nuestros niños y jóvenes, el Ministerio de Educación mantiene su política de ‘puertas abiertas’ y su constante voluntad de promover espacios de diálogo respetuosos y constructivos”, señala el comunicado.

Foto: Comunicado oficial. Ministerio de Educación.

La reunión está prevista para las 09:00 y se desarrollará en instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz, ubicada entre la calle La Paz y Saavedra, en la zona de Moldes.

Según el Ministerio, el encuentro busca generar consensos que favorezcan al sistema educativo y permitan encontrar soluciones a las demandas planteadas.

“Se confirma la invitación oficial a la dirigencia del Magisterio rural para participar en una reunión de diálogo (...) con la finalidad y la expectativa de alcanzar consensos que favorezcan al sistema educativo y a toda la población”, añade el documento.

La convocatoria surge en medio de movilizaciones y demandas de distintos sectores del magisterio, mientras el Gobierno insiste en priorizar el diálogo como mecanismo para evitar conflictos y garantizar la continuidad educativa.

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