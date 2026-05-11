Alcalde de El Alto tras reunión de autoridades: "El único camino es el diálogo"

El alcalde de la ciudad de El Alto, Eliser Roca, pidió al Gobierno nacional instalar de inmediato mesas de diálogo para solucionar los conflictos y bloqueos que afectan distintas carreteras del departamento de La Paz.

La autoridad alteña realizó estas declaraciones tras participar de una reunión con ministros de Estado y otras autoridades municipales, donde se analizaron las medidas de presión y sus consecuencias económicas y sociales.

“Les hemos dicho claramente que el problema se ha originado acá en el Gobierno a raíz de la gasolina basura. Nos dijeron que ahora ya no hay circulación de gasolina, pero existen vehículos dañados”, afirmó Roca.

El alcalde sostuvo que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos y evitar una mayor afectación a la población.

“La sugerencia que hemos hecho es que de inmediato se instale el diálogo, porque el único camino para dar soluciones a los problemas es mediante el diálogo”, señaló.

Roca también expresó su preocupación por el incremento de puntos de bloqueo en rutas estratégicas del departamento y mencionó afectaciones en carreteras hacia Oruro, Viacha y otras regiones.

Remarcó que corresponde al Gobierno encabezar las negociaciones con los sectores movilizados para viabilizar una solución al conflicto.

Las declaraciones fueron realizadas mientras continúan las reuniones entre autoridades nacionales, alcaldes y concejales para analizar medidas frente a la crisis y los bloqueos que persisten en diferentes regiones del país.

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