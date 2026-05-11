“Estamos allá, aquí, donde sea escuchando”: Gobierno insiste en el diálogo ante bloqueos

El Gobierno nacional reafirmó que el diálogo es la única vía para resolver los conflictos y pidió a los sectores movilizados instalar mesas de negociación para atender sus demandas en medio de los bloqueos y protestas que afectan distintas carreteras del país.

Las autoridades aseguraron que la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira mantendrá abiertas las puertas al diálogo y continuará priorizando el acercamiento con los sectores sociales.

“Vamos a insistir en la línea de nuestro presidente. Nosotros estamos allá, aquí, donde sea escuchando”, señaló el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Sin embargo, el Gobierno también pidió “coherencia” en las denuncias y demandas planteadas por algunos sectores movilizados y remarcó que no se pueden comprometer soluciones inviables.

“Nosotros somos un gobierno de la verdad. No podemos atender demandas que no se pueden cumplir”, afirmaron las autoridades.

En ese contexto, lamentaron que continúen los bloqueos y acusaron a algunos grupos de buscar desestabilizar políticamente al Gobierno mediante medidas de presión.

Asimismo, hicieron un llamado a la unidad de la población para enfrentar la crisis y dejar atrás prácticas de confrontación.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada de protestas y bloqueos que afectan principalmente al departamento de La Paz y que han generado perjuicios económicos, problemas en el transporte y afectaciones a viajeros y turistas.

Mira la programación en Red Uno Play