Diputados aprueban tratar PL de abrogación de la Ley 1720 con cambios del Senado

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la alteración del orden del día para dar curso al tratamiento del proyecto de ley que plantea la abrogación de la Ley 1720, normativa relacionada con la conversión de la pequeña a mediana propiedad agraria.

La decisión fue asumida luego de que la Cámara de Senadores aprobara el martes por la noche el proyecto, aunque incorporando modificaciones que ahora deben ser consideradas por la Cámara Baja.

Durante la sesión, el diputado, Carlos Alarcón, solicitó incluir el tratamiento de las modificaciones realizadas en el Senado.

Tras la moción, el pleno procedió a la votación y, con más de dos tercios de apoyo, aprobó modificar el orden del día para incorporar el proyecto como segundo punto de tratamiento.

Modificaciones del Senado

Entre los cambios introducidos por el Senado se encuentran dos disposiciones transitorias finales. Una de ellas establece que la Cámara de Senadores deberá concertar y proponer, en un plazo no mayor a 60 días y en coordinación con Diputados, un nuevo marco normativo que defina las condiciones y procedimientos para que la pequeña propiedad agraria pueda acceder a beneficios en caso de una eventual conversión.

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