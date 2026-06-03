Una jornada de luto sacude a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Tres miembros de la Marina Real británica (Royal Navy) perdieron la vida la madrugada de este miércoles luego de que un helicóptero Merlin Mk4 se estrellara en una zona de campos en el sur de Inglaterra, provocando un despliegue masivo de los equipos de emergencia y el cierre inmediato de rutas principales.

El siniestro se registró poco antes de las 04:00 horas en Sourton Down, un área próxima a la localidad de Okehampton y cercana al campamento militar de Dartmoor, un espacio que es utilizado de forma regular para actividades de adiestramiento de las tropas británicas, según informa El Heraldo de México.

Un impacto fatal antes del amanecer

Tras el violento desplome de la aeronave, la Policía de Devon y Cornwall activó un estricto operativo de seguridad perimetral. Para facilitar las tareas de rescate y asegurar la escena, se determinó el cierre de los accesos cercanos a las carreteras A386 y la zona de A30 Sourton Cross, además de restringir el paso en áreas de servicio aledañas.

Minutos después del impacto, paramédicos y bomberos acudieron al lugar, seguidos por personal militar que inició las primeras pericias. Horas más tarde, un portavoz de la Royal Navy confirmó el fallecimiento de los tres tripulantes que viajaban a bordo y detalló la situación de los allegados:

“Las familias del personal de servicio han sido informadas y han solicitado un período de gracia y privacidad antes de que se publiquen más detalles sobre las víctimas.”

Bajo la lupa: ¿Qué falló en el Merlin Mk4?

El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó la apertura de una investigación oficial para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída del aparato. Hasta el momento, los altos mandos no han proporcionado hipótesis sobre el siniestro y señalaron que esperarán los peritajes técnicos.

El modelo involucrado cuenta con características particulares que serán evaluadas por los especialistas:

Perfil técnico: Pertenece a la familia Merlin, una aeronave trimotor de última generación empleada para misiones especializadas, transporte táctico y operaciones militares complejas.

Cuestionamientos a la flota: Aunque este tipo de helicópteros posee un amplio historial de servicio y ha pasado por intensos procesos de modernización tecnológica en los últimos años, el accidente reavivó el debate público en el Reino Unido sobre el estado y el mantenimiento de las unidades aéreas.

La zona del desastre permanece bajo estricta vigilancia militar y con restricciones de acceso para permitir que los peritos especializados recuperen la información necesaria de la estructura de la aeronave y determinen si la tragedia se debió a un fallo mecánico, un error humano o factores climáticos externos.

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