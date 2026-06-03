En una drástica medida ante la falta de respuesta policial, tal como indica la propietaria de la Hacienda Santa Rita, procedió este miércoles 3 de junio a la destrucción e incendio del puente clandestino construido por los invasores para ingresar a sus predios. La acción directa busca inhabilitar de forma definitiva la ruta de acceso que utilizaban los encapuchados armados para amedrentar al personal y paralizar la producción agropecuaria.

“Vine a hacer el trabajo de la Policía que deberían estar aquí haciendo esto, quemando el puente de los avasalladores”, manifestó la dueña del predio mientras rociaba combustible sobre la estructura de madera.

La productora lanzó una contundente advertencia al registrar la victoria simbólica de la jornada bajo la consigna de "agricultores uno, avasalladores cero", dejando en claro que no se permitirá un nuevo atropello en la zona.

Resistencia unificada frente al acoso sistemático

La administración del predio cruceño enfatizó que tanto los propietarios como los obreros de base han conformado un frente común dispuesto a defender los chacos y las inversiones agrícolas.

“Nosotros estamos cansados y no vamos a volver a esperar; así que chau puente y váyanse a avasallar adonde puedan porque aquí a Santa Rita nadie entra”, sentenció la propietaria.

Además, indicó que “esto ya se acabó, es la última vez que damos esta advertencia; sabemos que el gobierno va a hacer algo”, concluyó, ratificando la prohibición absoluta de ingreso para cualquier grupo irregular.

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