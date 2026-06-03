¡Atención, feligreses! Conozca los horarios y el recorrido oficial de Corpus Christi 2026 en Santa Cruz

A un día de celebrarse la Solemnidad de Corpus Christi, la Arquidiócesis de Santa Cruz dio a conocer el recorrido oficial que seguirá la tradicional procesión con el Santísimo Sacramento este jueves 4 de junio, una de las manifestaciones de fe más importantes para la comunidad católica.

La celebración central comenzará a las 16:00 en el Atrio de la Catedral Metropolitana con la Eucaristía solemne. Concluida la misa, aproximadamente a las 17:30, se iniciará la procesión que recorrerá las principales calles del centro histórico de la ciudad.

Según el croquis oficial presentado por la Iglesia, el recorrido partirá desde el Atrio de la Catedral y avanzará por las calles La Paz y Bolívar. Posteriormente continuará por las calles España y Ayacucho para retornar finalmente a la Plaza 24 de Septiembre, donde culminará la actividad religiosa.

La procesión permitirá a miles de fieles acompañar al Santísimo Sacramento y expresar públicamente su fe y devoción en una jornada de recogimiento espiritual y oración comunitaria.

Como parte de la organización, ocho ministerios de canto estarán distribuidos en diferentes esquinas del recorrido para animar espiritualmente el paso de la procesión. Los grupos interpretarán alabanzas y cantos eucarísticos, fortaleciendo el ambiente de solemnidad durante todo el trayecto.

La Arquidiócesis invitó a los fieles a participar de esta celebración, considerada una de las festividades más significativas del calendario litúrgico católico, y a acompañar con respeto y devoción el recorrido del Santísimo Sacramento por las calles cruceñas.

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