Neonatos en riesgo por falta de oxígeno en el Hospital de la Mujer

El Hospital de la Mujer de La Paz atraviesa una situación de emergencia debido a la escasez de oxígeno que afecta a los neonatos internados. La jefa de neonatología, Dra. Marisol Yucra, informó que el oxígeno disponible alcanzará únicamente hasta mañana a las 14:00, para atender a los 34 bebés actualmente hospitalizados.

“Tenemos un consumo promedio de 40 botellones para 34 niños. 28 requieren oxígeno constante, de los cuales nueve están con ventilación mecánica y su estado es crítico”, señaló la especialista.

Afecta a madres

La escasez de insumos afecta además la atención de madres provenientes de provincias, quienes no pueden trasladarse al hospital por los bloqueos, debiendo enviar recursos para la compra de lecho, pañales y otros suministros esenciales.

“Pedimos a los responsables de los bloqueos permitir el paso de las cisternas de oxígeno que se encuentran en Parotani, para que podamos abastecer el tanque y garantizar la atención de los neonatos durante al menos dos semanas”, agregó la Dra. Yucra.

Circulación de ambulancias

Los bloqueos impiden también la circulación de ambulancias y transporte de alimentos y medicamentos, agravando la emergencia sanitaria y causando preocupación entre los padres de familia.

“Llamamos a los buenos oficios de todas las partes para que depongan actitudes y permitan el tránsito de insumos, para salvar la vida de estos pequeños y dar tranquilidad a sus familias”, concluyó la jefa de neonatología.

El hospital reiteró que la vida de los recién nacidos no puede ponerse en riesgo y urgió a las autoridades y organizaciones sociales a habilitar los corredores humanitarios, asegurando el abastecimiento de oxígeno y medicamentos de manera inmediata.

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