Gobierno exige hacer efectivo el corredor humanitario a movilizados

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, ofreció este miércoles una conferencia de prensa para informar sobre la postura del Gobierno frente a los bloqueos que afectan La Paz y El Alto, diferenciando entre demandas legítimas y acciones criminales.

Gálvez explicó que mientras existen sectores ciudadanos que buscan soluciones y diálogo, otros han recurrido a la violencia, el secuestro de trabajadores y la obstrucción de infraestructura, incluyendo pozos de bombeo y plantas de YPFB, afectando gravemente el suministro de combustible, alimentos y oxígeno.

“La protesta es un derecho garantizado por la Constitución, pero los actos criminales siempre recibirán una respuesta firme del Gobierno. No hay justificación para secuestrar personas ni bloquear servicios esenciales”, enfatizó el vocero.

Corredores humanitarios

El funcionario destacó que el Gobierno ha trabajado para garantizar corredores humanitarios, asegurando la llegada de medicamentos, oxígeno y combustible, priorizando la atención de pacientes críticos, niños y personas con enfermedades graves, y que se han facilitado rutas alternativas para sectores productivos que enfrentaban bloqueos.

“Estos son los que buscan soluciones, mientras otros grupos persisten en generar caos, bloquear por meses e impedir el tránsito de ambulancias, oxígeno y alimentos”, señaló.

El vocero reiteró que el Gobierno respeta la protesta pacífica, pero exige que quienes bloquean permitan el paso de insumos esenciales y cumplan con los acuerdos alcanzados en sus asambleas y congresos.

“Es momento de pasar del discurso a la acción: que los bloqueadores dejen de castigar al pueblo y faciliten el ingreso de medicinas, oxígeno y alimentos a quienes más lo necesitan”, concluyó José Luis Gálvez.

La conferencia subraya la postura del Ejecutivo de proteger la vida y los derechos fundamentales de la población, garantizando al mismo tiempo la institucionalidad y el orden público en medio de la crisis social.

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