"Vinieron a matar": Pandilleros atacan a una familia y desatan terror en el Plan 3000

Una familia vivió momentos de terror luego de ser atacada por un grupo de pandilleros en la zona del Plan 3000. Los agresores ingresaron violentamente a una vivienda y se llevaron varios objetos de valor.

Según la denuncia de vecinos, los atacantes llegaron armados con machetes, cuchillos, palos y explosivos.

Según la denuncia, durante el violento ataque, una mujer estuvo a punto de ser víctima de una agresión sexual, mientras que su esposo sufrió una herida de machete en el cuello.

De acuerdo con el relato de testigos, los pandilleros buscaban a presuntos integrantes de una banda rival conocida como “Diablos Verdes”. Sin embargo, habrían confundido a la pareja con las personas que pretendían encontrar, por lo que descargaron toda su violencia contra ellos.

“Eran más de 50 pandilleros. Vinieron preparados para matar”, denunció una vecina, quien aseguró que los agresores llegaron en motocicletas y actuaron de forma coordinada.

Tras el ataque, los delincuentes se llevaron electrodomésticos, una garrafa, una cocina y otros bienes de la vivienda, dejando a la familia afectada con pérdidas materiales y secuelas físicas y psicológicas.

Los vecinos exigen mayor presencia policial en la zona y la captura de los responsables de este hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del barrio.

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