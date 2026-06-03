Fiscalía identifica a mujer hallada sin vida en el Plan Tres Mil e investiga feminicidio

La Fiscalía confirmó la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida en el barrio Tajibo Sur, zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz. Se trata de Abigail Padilla Rojas, de 45 años, quien presuntamente fue víctima de feminicidio y violencia sexual.

La fiscal asignada al caso, Rose María Barrientos Ruiz, informó que el examen médico forense estableció la presencia de signos de agresión sexual y evidencias de asfixia. Entre los hallazgos, se detectó tierra en la boca y en la tráquea de la víctima, elementos que serán analizados para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El cuerpo de la mujer fue hallado en una calle del barrio Tajibo Sur. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras observar a la víctima semidesnuda y sin signos vitales.

Como parte de las investigaciones, los peritos recolectaron las huellas dactilares de la víctima y solicitaron la intervención del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que realizó estudios de necrodactilia para confirmar plenamente su identidad.

La Fiscalía continúa con las diligencias investigativas para esclarecer el hecho, identificar a los responsables y establecer cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de Abigail Padilla Rojas.

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