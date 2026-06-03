Robo de Bs 5.000 destapa presunta red criminal: mensajes en celulares revelan asaltos y crímenes

Un robo de Bs 5.000 registrado en la zona del tercer anillo externo de Santa Cruz derivó en el descubrimiento de una presunta organización criminal integrada por ciudadanos extranjeros, según denunciaron las víctimas y confirmó la intervención policial.

El hecho ocurrió cuando un hombre de nacionalidad peruana identificó una cartera que se encontraba dentro de un vehículo estacionado. De acuerdo con las imágenes de seguridad y el relato de los afectados, el sujeto rompió el parabrisas del motorizado y sustrajo el bolso que contenía el dinero.

Tras percatarse del robo, los propietarios, con la ayuda de vecinos y repartidores de delivery, iniciaron una persecución que permitió la captura del presunto autor. Sin embargo, antes de ser reducido, el sospechoso habría entregado la cartera y el dinero a otro individuo que llegó al lugar a bordo de una motocicleta.

“La cartera ya estaba en manos del delincuente. Lo perseguimos y logramos alcanzarlo. Incluso tenía un arma de fuego”, relató la víctima.

Momentos después, otros dos ciudadanos peruanos llegaron al lugar. Según los denunciantes, uno de ellos recibió el dinero robado e intentó escapar, aunque posteriormente también fue retenido por vecinos. En total, tres personas fueron aprehendidas por la Policía.

Durante las investigaciones, las víctimas señalaron que revisaron los teléfonos celulares de los sospechosos y encontraron conversaciones, audios y mensajes que harían referencia a otros hechos delictivos.

Entre los chats hallados figura un mensaje en el que uno de los involucrados advierte a otro:

“Tú robas conmigo, tú eres mi cómplice, tú eres el que me llevó a robar, así que piensa qué vas a decir, yo soy extranjero”.

Asimismo, en audios encontrados en los dispositivos se escucha a un hombre afirmar que ingresó al país de manera irregular tras cruzar una frontera sin realizar controles migratorios.

Las víctimas sostienen que en los teléfonos también existirían registros relacionados con robos, asaltos armados e incluso referencias a hechos violentos ocurridos en otras regiones del país.

“En esos teléfonos había una barbaridad de robos, asaltos armados e incluso conversaciones sobre muertes”, aseguró la afectada.

La Policía investiga el contenido de los dispositivos electrónicos para determinar la posible participación de los detenidos en otros delitos y establecer si efectivamente forman parte de una organización criminal que operaba en Santa Cruz.

Los tres aprehendidos permanecen bajo investigación mientras el caso es puesto a conocimiento del Ministerio Público.

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