Caso Aramayo: Capturan en el Beni al presunto asesino del exdirector del Senasag Tarija

En un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se logró la aprehensión de José A.G.T., principal sospechoso del asesinato de Mauricio Aramayo, exdirector departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija.

El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó este miércoles que la captura se ejecutó tras un intenso trabajo de inteligencia que permitió ubicar al sindicado en el oriente del país, lejos del lugar donde se cometió el crimen, según informa la agencia ABI.

El operativo de captura

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso fue localizado en el departamento del Beni. Las fuerzas del orden desplegaron un operativo que culminó a las 17:00 horas con el allanamiento de un inmueble en una comunidad del municipio de San Ignacio de Moxos.

“Gracias al trabajo conjunto desarrollado entre fiscales e investigadores policiales, se logró identificar, ubicar y capturar a José A.G.T. en el departamento del Beni. Esta persona habría participado directamente en el hecho investigado”, señaló el fiscal Mogro, detallando que al momento del arresto el sujeto se encontraba acompañado de su esposa.

Caso Aramayo: Capturan al presunto asesino del exdirector del Senasag Tarija. Foto: ABI.

Próximos pasos judiciales

El Ministerio Público confirmó que el implicado será trasladado de inmediato a la capital tarijeña para comparecer ante la autoridad jurisdiccional en su audiencia de medidas cautelares.

La Fiscalía adelantó que solicitará la detención preventiva del imputado, argumentando que se han colectado suficientes indicios materiales y testimoniales que lo vinculan de manera directa con el asesinato. Mogro enfatizó que este arresto significa un "importante avance" para esclarecer la verdad histórica de los hechos y determinar el grado de responsabilidad de todos los involucrados.

Antecedentes del crimen

El asesinato de Mauricio Aramayo conmocionó a la opinión pública en enero de este año. La víctima, quien además de su rol técnico en el Senasag era una figura política cercana al presidente Rodrigo Paz y se desempeñaba como coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija, fue trágicamente acribillado a tiros.

Según las investigaciones preliminares, el ataque fue perpetrado por al menos dos sujetos que se daban a la fuga a bordo de una motocicleta. Con la captura de José A.G.T., la policía busca dar con el paradero de los demás cómplices del hecho de sangre.

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