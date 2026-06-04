Unidad Educativa Tundi recibió nuevo mobiliario tras donación de ABT

La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) cumplió su compromiso con la Unidad Educativa Tundi y entregó pupitres, mesas, estantes y otros mobiliarios destinados a mejorar las condiciones de estudio de más de 300 estudiantes que asisten a este establecimiento educativo.

La ayuda llegó una semana después de que la institución conociera las necesidades de la escuela, donde los alumnos enfrentaban dificultades por la falta de mobiliario e infraestructura adecuada.

Los niños de nivel inicial son algunos de los más afectados, ya que pasan clases en espacios improvisados y con escasa protección ante las bajas temperaturas y las lluvias.

“Nos pusimos una semana de plazo y estamos cumpliendo”, señaló un funcionario de la ABT durante la entrega, destacando que los muebles fueron reacondicionados, barnizados y puestos en óptimas condiciones para su uso.

Además, anunció que la institución continuará evaluando nuevas formas de apoyo para la unidad educativa.

La directora del establecimiento explicó que, pese al esfuerzo de los padres de familia, aún existen importantes carencias. Indicó que una de las principales necesidades es concluir la construcción de un aula para resguardar a los estudiantes del frío y la lluvia, además de contar con puertas, ventanas y más mobiliario.

“Estamos sufriendo carencias. Esta obra ha sido construida con el esfuerzo de la Junta Escolar y los padres de familia, pero todavía nos hace falta mobiliario, puertas, ventanas y toda la obra fina”, manifestó la educadora.

Tras recibir la donación, la directora expresó su agradecimiento a la ABT y a Red Uno por visibilizar la situación de la escuela.

“No me esperaba esta ayuda. Estoy agradecida y contenta. Año tras año se presentaron solicitudes, pero hoy vemos una respuesta concreta. No tengo palabras para agradecer este apoyo que beneficiará a nuestros estudiantes”, afirmó emocionada.

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