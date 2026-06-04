Bloqueos vacían la Terminal Bimodal de Santa Cruz en vísperas del feriado largo

A pocas horas del inicio del feriado de Corpus Christi, la Terminal Bimodal presenta una imagen inusual: escasa presencia de pasajeros y numerosas empresas de transporte con sus oficinas cerradas debido a las restricciones provocadas por los bloqueos que persisten en distintas rutas del país.

Actualmente, las salidas están limitadas a destinos de la carretera Bioceánica y algunas rutas hacia el sur del país, mientras que los viajes al occidente permanecen suspendidos por la falta de condiciones para garantizar el tránsito de los buses.

“En estas fechas, cuando hay feriado, sacamos entre 15 y 16 buses; ahora apenas estamos sacando dos buses”, lamentó el encargado de una empresa de transporte, quien aseguró que las pérdidas económicas son considerables debido a la drástica reducción de pasajeros y frecuencias.

Los usuarios que lograron viajar señalaron que las rutas habilitadas operan de manera condicionada. Uno de los pasajeros consultados indicó que se dirigía a Villamontes, uno de los destinos que aún mantiene salidas regulares desde la terminal.

Desde la administración y las empresas de transporte advierten que el perjuicio afecta tanto a operadores como a viajeros, quienes han optado por no acudir a la terminal ante la falta de rutas disponibles hacia varias regiones del país. Mientras tanto, las operaciones continúan de manera limitada a la espera de que se restablezca la circulación en las carreteras bloqueadas.

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