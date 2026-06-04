Melissa Barba: “Tuve que derribar el puente por donde ingresaban los avasalladores”

Melissa Barba, vocera de la estancia Santa Rita, denunció que decidió derribar e incendiar un puente utilizado para el ingreso de personas a las que identifica como avasalladores, luego de varios días de espera sin que se concretara una intervención de las autoridades competentes.

“Tras seis días tuve que ir yo misma y derribar el puente que conecta mi propiedad con los vecinos, ya que por ahí ingresaban los avasalladores y no dejaban trabajar a nuestros trabajadores”, afirmó Barba.

La representante de la propiedad lamentó que, a su criterio, los productores deban enfrentar este tipo de conflictos mientras intentan mantener la actividad agrícola y la producción de alimentos.

Asimismo, señaló que comprende la compleja situación que atraviesa el país debido a los bloqueos de carreteras; sin embargo, pidió al Gobierno no descuidar los conflictos por tierras que afectan a los sectores productivos.

“Toda la zona sigue avasallada, hay más propiedades afectadas y las personas que ingresaron no han sido retiradas. Tengo fe en que serán desalojadas”, manifestó.

La semana pasada, un grupo de personas ingresó a la estancia Santa Rita, situación que, según los propietarios, pone en riesgo la siembra de aproximadamente 40.000 hectáreas de trigo. Desde la administración del predio denunciaron además que las acciones son promovidas por dos dirigentes que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

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