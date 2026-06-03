Romer Saucedo: “El diálogo es el escenario ideal para la pacificación de Bolivia”

Ante la crítica situación que atraviesa el territorio nacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, lanzó un contundente llamado a las autoridades y sectores en conflicto para instalar un diálogo auténtico y despojado de posturas políticas. La declaración se da justamente cuando el país cumple 34 días de bloqueos e intensas movilizaciones.

Un llamado a la verdad y a la realidad nacional

La máxima autoridad del Órgano Judicial fue enfática al señalar que la resolución del conflicto pasa por dejar de minimizar la gravedad de la situación actual y hablarle con total transparencia a la ciudadanía.

"Hay que asumir determinaciones en base a la verdad, a la realidad que pasa el país. No se pueden minimizar los hechos de violencia que están sucediendo. Hay que hablarle al país con la verdad", afirmó Saucedo en contacto con los medios de comunicación.

Para el magistrado, el éxito de cualquier mesa de negociación depende de erradicar dos conductas que, según su criterio, han empantanado los acercamientos previos: la mentira y la subestimación del adversario. Cuando quienes dirigen el país dejen de lado estas actitudes, se podrá avanzar hacia una pacificación real, asumiendo compromisos que sean verdaderamente viables y escuchando demandas que, en muchos casos, calificó como "legítimas".

Advertencia de una "crisis de Estado" y el recuerdo de un trágico precedente

El presidente del TSJ vinculó la actual escalada de protestas con un problema estructural más profundo, alertando que la falta de firmeza y de voluntad política está empujando al país hacia un escenario de ingobernabilidad extrema.

Ausencia de Estado: Saucedo lamentó que la falta de autoridad en las carreteras y regiones en conflicto ya ha tenido consecuencias fatales e irreparables para el Órgano Judicial boliviano.

El caso Claure: Recordó con dureza que ya ha pasado más de un mes desde el asesinato del juez Víctor Hugo Claure, un hecho que calificó como consecuencia directa de esa "ausencia de Estado".

Riesgo institucional: "Hoy nos están llevando a una crisis de Estado por no tomar decisiones, por no sentarse a dialogar, por no ser sincero con cada uno de los sectores movilizados", advirtió de forma categórica.

Decisiones urgentes frente a la violencia

Finalmente, la autoridad judicial reiteró que el país no puede seguir postergando las soluciones ni esquivando la realidad a través de discursos evasivos. Con los perjuicios económicos y sociales acumulados tras más de cinco semanas de cortes de rutas, el Órgano Judicial presiona para que el Órgano Ejecutivo y las bases movilizadas asuman la responsabilidad histórica de pacificar Bolivia mediante la concertación.

Mira la programación en Red Uno Play