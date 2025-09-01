Presidente del TSJ afirma que Bolivia ya tiene una justicia independiente

En el acto cívico organizado en la plaza principal de Santa Cruz por el inicio del mes de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, destacó la transformación del sistema judicial boliviano.

Aseguró que en la actualidad el Órgano Judicial goza de independencia plena. “Ya tenemos libertad como órgano judicial”, afirmó, vinculando este momento con el bicentenario del país.

Saucedo enfatizó que la nueva línea del TSJ prioriza el respeto al debido proceso, dejando atrás el uso abusivo de la detención preventiva.

“Si alguien está siendo sindicado de un hecho ilícito, que lo citen, le tomen su declaración… y si llega a una audiencia cautelar, que se apliquen las medidas necesarias, siendo la última opción la detención preventiva”, explicó.

El presidente del TSJ afirmó que desde Santa Cruz se está irradiando un mensaje de justicia para todo el país. Señaló que Bolivia debe recuperar la confianza en sus jueces y que ningún ciudadano debe temer presentarse ante un tribunal, ya que los administradores de justicia están comprometidos a actuar bajo la ley y el procedimiento establecido.

“Estamos dando un mensaje claro en este año del bicentenario”, expresó, asegurando que la transformación del sistema judicial continuará, con el objetivo de construir una justicia imparcial, garantista y ajena a presiones políticas. El acto concluyó con un llamado a fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana.

