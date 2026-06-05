Imputan a exgerente de YPFB y piden seis meses de cárcel por caso “Gasolina Desestabilizada”

La investigación por el denominado caso "Gasolina Desestabilizada" dio un giro crucial. El Ministerio Público presentó de manera oficial la resolución de imputación formal en contra del ciudadano Carlos Cuéllar, exgerente de Productos Derivados e Industrialización (GPDI) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien se encuentra actualmente aprehendido en celdas policiales.

El fiscal asignado al caso, David Tórrez, confirmó que el documento ya fue remitido al órgano judicial correspondiente a través del sistema informático Ecosistema Roma. Con base en los indicios acumulados, la Fiscalía está solicitando formalmente que el exejecutivo cumpla seis meses de detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

De testigo a principal sindicado

Carlos Cuéllar compareció inicialmente ante las autoridades en calidad de testigo; sin embargo, tras evaluar las evidencias colectadas desde que se abrió el caso en el mes de abril, su situación jurídica cambió a la de sindicado. El exgerente prestó su declaración informativa bajo esta nueva condición, aportando datos clave sobre el funcionamiento y las actividades de la gerencia que lideraba.

"A partir de las actividades que desarrolla esta gerencia, se ha podido identificar la probable responsabilidad de este ciudadano. Son diferentes los elementos que se han colectado", explicó el fiscal Tórrez, aclarando que el cambio de estatus legal se dio respetando el pleno derecho a la defensa del imputado.

Audiencia virtual y posibilidad de más implicados

Actualmente, Cuéllar permanece bajo custodia en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de Santa Cruz. No obstante, debido a que el control jurisdiccional del proceso radica en la ciudad de La Paz, las autoridades judiciales prevén que la audiencia de medidas cautelares se desarrolle de forma virtual en las próximas horas. En dicha audiencia, la Fiscalía fundamentará la probabilidad de autoría del exgerente.

Finalmente, el fiscal Tórrez enfatizó que el caso no está cerrado y que las indagaciones podrían alcanzar a más funcionarios o personas particulares. "Las características de una investigación es que es dinámica. En consecuencia, los elementos que se vayan colectando establecerán si es necesario ampliar en relación a otros ciudadanos", concluyó la autoridad ministerial.

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