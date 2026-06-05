Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 4 de junio en Bolivia

En una jornada marcada por el feriado nacional de Corpus Christi, el mercado cambiario en Bolivia registró ligeras variaciones. Tras haber iniciado el día superando la barrera de los 10 bolivianos, el dólar en el mercado paralelo mostró un leve retroceso de cara al cierre de la tarde, mientras que la cotización oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantuvo sin variaciones respecto al día anterior.

Leve descenso en el mercado informal tras el arranque de la mañana

Según el reporte del portal especializado Dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado informal concluyó la jornada cotizándose en Bs 9.95 para la compra y Bs 9.94 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Este cierre representa un ligero alivio en comparación con el panorama registrado a las 6:00 de la mañana, cuando el billete verde arrancó con fuerza cotizándose en Bs 10.01 para la compra y Bs 9.95 para la venta, perdiendo algo de terreno con el paso de las horas festivas.

El tipo de cambio del BCB se mantiene congelado

Por su parte, el Banco Central de Bolivia no aplicó modificaciones a la cotización de la divisa oficial para esta jornada. El ente emisor estableció el precio del dólar en Bs 9.72 para la compra y Bs 9.92 para la venta, calcando exactamente las mismas cifras reportadas el día de ayer.

BCB

Con este comportamiento, aunque el mercado paralelo experimentó una leve baja en el transcurso del día, la brecha entre la cotización del Estado y la del mercado informal se mantiene latente en la economía nacional.

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