Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 3 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia registró una jornada de reajustes este miércoles. El dólar en el mercado informal (paralelo) mostró fluctuaciones moderadas hacia el final de la tarde, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) aplicó una reducción en sus tasas de cambio referenciales en comparación con el día martes.

Evolución del dólar paralelo

A lo largo de la jornada, la moneda estadounidense en el circuito informal experimentó ligeras variaciones, cerrando la tarde con una tendencia levemente ascendente respecto a las primeras horas de la mañana.

Según el reporte del portal especializado Dolarboliviahoy.com, el comportamiento del día se estructuró de la siguiente manera:

A las 6:00 de la mañana: Inició el día cotizándose en Bs 9.95 para la compra y Bs 9.92 para la venta.

Al mediodía: Registró un leve ajuste, situándose en Bs 9.94 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

Al cierre de la jornada: Finalizó en su punto más alto del día, marcando Bs 9.97 para la compra y Bs 9.96 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Ajuste en el tipo de cambio oficial del BCB

Por su parte, el Banco Central de Bolivia fijó para este miércoles valores referenciales más bajos a los registrados el día anterior, acortando los márgenes en el mercado regulado.

Para esta jornada, el BCB estableció el precio del dólar oficial en Bs 9.72 para la compra y Bs 9.92 para la venta. Este movimiento representa un descenso frente al día de ayer, cuando la entidad estatal mantenía el billete verde en Bs 9.86 para la compra y Bs 10.07 para la venta.

BCB

Con este panorama, la brecha entre el dólar oficial de venta del BCB y el dólar paralelo de venta se ha estrechado notablemente, registrando una diferencia de apenas 4 centavos de boliviano al cierre de los mercados.

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