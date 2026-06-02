Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 2 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia registró una jornada de sutiles variaciones este martes. El dólar paralelo o informal cerró la jornada con una tendencia al alza en comparación con las primeras horas de la mañana, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) aplicó una ligera reducción en su cotización referencial respecto al día anterior.

Mercado paralelo: Ascenso gradual durante el día

De acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado Dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado informal finalizó la jornada cotizándose en Bs 9.94 para la compra y Bs 9.94 para la venta.

El comportamiento de la moneda paralela mostró fluctuaciones marcadas a lo largo de este martes. A las 6 de la mañana, la jornada comenzó con el dólar en Bs 9.93 para la compra y Bs 9.90 para la venta. Al llegar el mediodía, se registró un leve descenso que situó la moneda en Bs 9.91 para la compra y Bs 9.89 para la venta. Sin embargo, hacia el cierre de la tarde, el tipo de cambio informal repuntó hasta alcanzar su punto más alto del día.

Dolarboliviahoy.com.

Mercado oficial: El BCB ajusta sus tasas de referencia

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para este martes el valor referencial del dólar estadounidense en Bs 9.86 para la compra y Bs 10.07 para la venta.

BCB

Estas cifras representan un leve descenso en comparación con la jornada de ayer, cuando el ente emisor había fijado el dólar referencial en Bs 9.87 para la compra y Bs 10.08 para la venta, lo que significa una disminución de un centavo en ambas operaciones.

La brecha entre el valor de compra oficial del BCB y el del mercado informal se situó al cierre de hoy en 9 centavos de boliviano, manteniendo la expectativa de los agentes económicos sobre la evolución de la divisa para el resto de la semana.

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