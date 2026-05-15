Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 15 de mayo en Bolivia

La jornada cambiaria de este viernes en Bolivia estuvo marcada por una ligera desaceleración en la cotización del dólar estadounidense, tanto en los principales portales de monitoreo del mercado paralelo como en las tasas referenciales emitidas por el Banco Central de Bolivia (BCB).

A diferencia de la volatilidad registrada en días anteriores, el comportamiento de la jornada demostró que las primeras horas de la mañana concentraron los picos más altos, para luego estabilizarse y cerrar la tarde con cifras más bajas.

El mercado paralelo tiende a la baja tras un inicio acelerado

Los portales web que siguen el pulso del dólar informal en el país reportaron un comportamiento similar: un arranque alto a primera hora y un descenso paulatino conforme avanzó la jornada.

El sitio Dolarboliviahoy.com comenzó el día a las 6:00 de la mañana con una cotización de Bs 10,09 para la compra y Bs 10,06 para la venta. Hacia el mediodía, las cifras retrocedieron levemente a Bs 10,06 para la compra y Bs 10,04 para la venta, para finalmente cerrar la jornada en Bs 10,04 para la compra y Bs 10,03 para la venta.

El sitio Dolarboliviahoy.com

Por su parte, el portal Bolivianblue.net mostró una tendencia idéntica. Abrió temprano en Bs 10,10 para la compra y Bs 10,06 para la venta. A mitad del día se estabilizó en Bs 10,05 para la compra y Bs 10,03 para la venta, manteniendo esos mismos valores de cierre hasta el final de la tarde.

El portal Bolivianblue.net

El Banco Central de Bolivia también ajusta sus tasas hacia abajo

Por su parte, el ente matriz acompañó este comportamiento del mercado actualizando sus valores referenciales con una reducción respecto al día anterior.

Ajuste del BCB: Para esta jornada, el Banco Central estableció el precio de referencia en Bs 10,04 para la compra y Bs 10,25 para la venta. Esto representa un descenso comparado con el día de ayer, cuando la cotización oficial del ente emisor se situaba en Bs 10,11 para la compra y Bs 10,32 para la venta.

BCB

Este respiro en el precio de la divisa norteamericana alivia momentáneamente la presión sobre el mercado cambiario, cerrando la semana laboral con una brecha más estrecha entre las plataformas de monitoreo informal y los datos del banco matriz.

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