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¿Necesitas comprar o vender dólares? Consulta la cotización de este jueves

Las cotizaciones volvieron a mostrar variaciones este jueves. Revise los precios actualizados del dólar paralelo y referencial.

Red Uno de Bolivia

04/06/2026 6:45

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Así se cotiza el dólar este jueves. Foto AFP
Bolivia

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El dólar digital registró este jueves de Corpus Christi una leve variación al alza en el mercado paralelo boliviano. Según datos publicados por la plataforma Dólar Bolivia Hoy, la divisa se cotiza en Bs 10,01 para la compra y Bs 9,95 para la venta.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,72 para la compra y Bs 9,92 para la venta.

Tanto la cotización referencial como la del dólar digital continúan muy por encima del tipo de cambio oficial establecido por el ente emisor, que permanece en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.

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