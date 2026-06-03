Terminales registran caídas de hasta 85% en sus ingresos por bloqueos

La crisis generada por los bloqueos y la falta de combustible continúa impactando severamente a distintos sectores económicos vinculados al transporte. Datos presentados este miércoles reflejan una drástica reducción de ingresos en las terminales terrestres de La Paz y El Alto, afectando directamente a empresas de buses, comerciantes y arrendatarios.

La Terminal Central de La Paz registra la afectación más severa, con una caída de ingresos del 85,75%, consecuencia de la suspensión casi total de salidas al interior del país y la reducción del flujo de pasajeros.

Foto: Pérdidas contadas hasta el momento durante el mes de mayo por el sector. Red Uno.

Por su parte, la Terminal Minasa reporta una disminución del 36,02% en sus ingresos. Aunque mantiene cierta actividad en rutas provinciales y regionales, la operación se encuentra muy por debajo de los niveles habituales.

Las pérdidas acumuladas en ambas terminales alcanzan aproximadamente 282.780 bolivianos, una situación que pone en riesgo la sostenibilidad económica de los negocios que funcionan en estos espacios.

Pérdidas en El Alto

En la Terminal Metropolitana de El Alto, comerciantes, administradores de boleterías y propietarios de patios de comida denunciaron que llevan más de un mes sin generar ingresos debido a la paralización de los viajes interdepartamentales. Muchos de ellos aseguran que ya enfrentan dificultades para cumplir con el pago de alquileres y otras obligaciones económicas.

Los sectores afectados advierten que el impacto económico se profundiza con cada día de conflicto, mientras la falta de combustible y los bloqueos continúan limitando la circulación de pasajeros y mercancías en distintas regiones del país.

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