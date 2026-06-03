Cámara de Comercio advierte que la economía tardará más de un año en recuperarse de los bloqueos

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) alertó que la economía boliviana enfrenta un deterioro creciente debido a los bloqueos que se registran en distintas regiones del país y que ya cumplen 34 días, generando pérdidas millonarias para diversos sectores productivos.

Eduardo Olivo, presidente de la CNC, señaló que el impacto económico de las medidas de presión será de largo plazo y que la recuperación de sectores como la industria, las exportaciones y el turismo podría extenderse por más de un año.

“Económicamente el país está cayendo en un hoyo de donde no vamos a poder salir en los próximos meses. Tal vez demore más de un año recuperar el lugar en donde estábamos antes de que empiecen los bloqueos”, manifestó.

El dirigente empresarial indicó que las pérdidas alcanzan aproximadamente los 50 millones de dólares por día, afectando a diferentes actividades económicas en todo el territorio nacional.

Respecto a las movilizaciones, Olivo sostuvo que las demandas planteadas por los sectores movilizados tienen un carácter político y cuestionó la naturaleza de las protestas.

Asimismo, señaló que los cálculos actuales sobre los daños económicos no reflejan completamente las consecuencias futuras, como el incumplimiento de contratos comerciales, la pérdida de productos que permanecen varados en las carreteras y los ingresos que dejan de percibir los transportistas.

“El daño económico que se está evaluando hoy no considera las afectaciones futuras que tendrán las empresas y los distintos actores de la cadena productiva”, advirtió.

Finalmente, la CNC expresó su respaldo al sistema democrático y pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para restablecer la normalidad en el país.

“La CNC apoya a la democracia. Pedimos a las autoridades retomar la paz en el país y analizar las herramientas que establece la Constitución Política del Estado para restablecer el aparato económico y permitir que la tranquilidad vuelva a los bolivianos”, sostuvo Olivo.

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