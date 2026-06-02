Alivio Tributario: Conozca qué deudas se borran automáticamente y cuáles se pueden pagar en cuotas

Tras la promulgación de la Ley 1733 de Alivio Tributario el pasado 27 de mayo, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dio luz verde a la aplicación operativa de este régimen extraordinario y excepcional. La medida busca dar un respiro económico a los contribuyentes mediante un doble mecanismo: la condonación total para obligaciones antiguas y facilidades de regularización para deudas de años recientes.

El presidente ejecutivo del SIN, Jorge Zogbi Nogales, explicó que los procedimientos se realizarán de manera digital y masiva a través de los sistemas internos de la institución, beneficiando a quienes posean deudas vinculadas a los principales tributos del país, tales como el IVA, IUE, IT, ITF y regímenes simplificados o especiales.

¿Qué deudas quedan totalmente condonadas?

La normativa dispone la eliminación definitiva y por única vez de las obligaciones tributarias acumuladas más antiguas, liberando al contribuyente del pago del tributo omitido, intereses, multas y sanciones. Las deudas que entran en esta categoría son:

Deudas generadas hasta la gestión 2017: Aplica exclusivamente a aquellos contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado sea menor a Bs 10 millones.

Deudas de la gestión 2020: Toda la cartera de este año en específico queda perdonada por fuerza de ley.

¿Cómo acceder? Este beneficio se ejecuta de manera automática y masiva mediante el procesamiento digital del SIN, por lo que el ciudadano no necesita acudir a las oficinas ni presentar solicitudes. El perdón de la deuda se notificará formalmente mediante un "Auto de Extinción por Condonación" directamente en el Buzón Tributario del usuario, a partir del décimo día hábil tras la publicación de la Resolución Normativa de Directorio (RND). En total, el Estado extinguirá cerca de Bs 20.000 millones bajo este concepto.

Alivio Tributario: Sepa qué deudas se borran automáticamente y cuáles se pueden pagar en cuotas

¿Qué deudas deben ser regularizadas y bajo qué ventajas?

Para los compromisos tributarios y aduaneros más recientes, la Ley 1733 no otorga un perdón directo, sino que habilita un esquema de regularización con importantes descuentos. Esto abarca a:

Deudas de las gestiones 2018 a 2025 (exceptuando el año 2020).

Deudas anteriores a 2017 cuyo monto sea igual o mayor a Bs 10 millones.

Para estos casos, la ley elimina el 100% de las multas e intereses acumulados, y ofrece a los contribuyentes un plazo de 120 días calendario desde la promulgación de la ley para acogerse a una de las siguientes dos modalidades de pago:

Pago al contado: El contribuyente cancela el total del tributo omitido y recibe un descuento del 50% en el mantenimiento de valor, quedando libre de intereses y multas.

Facilidades de Pago (FAP): Se permite financiar la deuda en hasta 36 cuotas mensuales. En esta modalidad se paga el 100% del tributo omitido y el 100% del mantenimiento de valor, manteniendo el beneficio de cero multas e intereses.

Activación de trámites y descongelamiento de cuentas

El proceso para regularizar se habilitará de forma virtual a partir del décimo día hábil de publicada la RND, una vez concluya el borrado masivo de las deudas condonadas. Los usuarios deberán ingresar al portal oficial del SIN (www.impuestos.gob.bo) e iniciar sesión en la Oficina Virtual con sus credenciales del Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT) en línea.

En la pestaña “Mi Situación Tributaria”, el sistema desplegará el estado real de sus cuentas, clasificando cuáles deudas fueron eliminadas y cuáles están aptas para regularizar, permitiendo elegir el método de pago desde la misma plataforma.

Finalmente, las autoridades destacaron que la Ley de Alivio Tributario trae consigo el levantamiento inmediato de medidas coactivas vinculadas a estos casos. Esto significa que se procederá a suspender las restricciones vigentes, como hipotecas, embargos y la retención de fondos bancarios, una medida de alto impacto considerando que actualmente existen más de un millón de cuentas bancarias congeladas en el país. Esta reforma también incluye otras disposiciones estructurales, como la reducción del periodo de fiscalización estatal de 8 a 4 años y la separación visible del IVA en las facturas emitidas.

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