¿Frío, sol o lluvia? Así estará el clima este miércoles 3 de junio en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 3 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 2°C y 19°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -6°C y máxima de 14°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 18°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas se mantienen templadas, a pesar de la temporada fría.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 30°C.

Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 9°C a los 24°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con probabilidad de lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.

Santa Cruz tendrá chubascos aislados, con baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 29°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 21°C y una máxima de 32°C sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá chubascos aislados, temperaturas entre 21°C y 33°C y con probabilidad de lluvias.

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