Nuevo reconocimiento para Messi: recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El futbolista argentino Leo Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y campeón del mundo con su selección en 2022, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Messi, que actualmente milita en el Inter Miami CF, ganó con el FC Barcelona, con el que jugó diecisiete temporadas, cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de Liga y siete Copas del Rey, mientras que con el PSG obtuvo dos títulos de liga a lo largo de dos temporadas.

El futbolista, que ya se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar su sexta Copa del Mundo, tras conquistar en 2022 el tercer título para Argentina (sumados a los de 1978 y 1986), ha sido el primer jugador en sumar todos los títulos posibles, tanto individual como colectivos (club y selección).

El premio recayó el año pasado en la tenista estadounidense Serena Williams por su «palmarés deportivo incuestionable», con 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos, así como por la defensa que siempre ha hecho de la igualdad de género, según recogió el acta del jurado.

En las ediciones más recientes, este galardón ha recaído en la jugadora de bádminton española Carolina Marín; el atleta keniano Eliud Kipchoge; la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados; la nadadora española Teresa Perales; el piloto español Carlos Sainz; la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; los alpinistas Reinhold Messner (italiano) y Krzysztof Wielicki (polaco), y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los ‘All Blacks’.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes será el sexto de los ocho premios en fallarse este año, en el que estos galardones alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

Mira la programación en Red Uno Play