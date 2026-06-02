El "futbolista más viral del Mundial" afina detalles con Nueva Zelanda de cara al debut

La selección de Nueva Zelanda disputará su primer amistoso preparatorio de cara a la Copa del Mundo 2026. El encuentro frente al combinado de Haití se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos —el icónico escenario que albergó al Inter Miami de Lionel Messi antes de la mudanza al Freedom Park—.

La gran expectativa del encuentro gira en torno a Tim Payne. El defensor se convirtió en el futbolista del momento y en un auténtico fenómeno viral en las redes sociales. Aunque el cuerpo técnico de los "All Whites" no confirmó el onceno inicial de manera oficial, se prevé que Payne —quien ya registra 50 partidos vistiendo la camiseta de su país— sea parte de la alineación titular, según informa el portal TN.

Horario y dónde ver el partido en la región

Para los aficionados en Sudamérica que deseen seguir el rendimiento del jugador más viral del torneo, el partido arrancará a las 20:00 (hora de Bolivia) / 21:00 (hora de Argentina). La transmisión en vivo estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+, accesible para los usuarios que cuentan con el Plan Premium.

Payne suma 50 partidos con la selección de su país (Foto: IG@timpayne__).

El camino de los "All Whites" hacia el debut

Este choque contra Haití marca el inicio de una exigente doble fecha de preparación para el conjunto oceánico. El cronograma de Nueva Zelanda continuará con los siguientes compromisos antes de su estreno oficial:

Sábado 6 de junio: Enfrentarán a la selección de Inglaterra en un duelo de alto calibre en el Raymond James Stadium de Tampa.

Lunes 15 de junio: Debut oficial en el Mundial 2026 frente a Irán, en la primera jornada del certamen.

Tras concluir la fecha FIFA, la delegación neozelandesa concentrará toda su atención en el Grupo G de la Copa del Mundo, serie que comparten con las selecciones de Irán, Egipto y Bélgica.

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